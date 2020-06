Roger De Vlaeminck: "Polyvalente kerels à la Boonen en Gilbert gemist" en "Blijf Van der Poel bewonderen"

Roger De Vlaeminck is niet alleen een wielerlegende, hij is vooral ook een echte wielerfan. Die heeft dus ook wel wat te zeggen over de amusementswaarde van de koers en of het inkorten van de uitzendingen eventueel een oplossing kan zijn.

Volgens hem staat of valt de spektakelwaarde van de koers vooral met de mentaliteit van de vedetten. "Polyvalente kerels à la Museeuw, Boonen en Gilbert die al vanop de eerste kasseistroken of hellingen attractief koersen: ik heb ze de voorbije jaren té vaak gemist", bekent De Vlaeminck in HLN. MESSI'S EN RONALDO'S VAN DE KOERS Het is dus vooral uitkijken naar die grote kleppers. "De Messi's en Ronaldo's van de koers. Mannen voor wie je je tv aanzet. Meestal kruipen ze met z'n allen in het wiel en wachten ze af. Een uur à anderhalf uur is dus meer dan voldoende. Zoals met de cross." Ook van het veldrijden kan Roger De Vlaeminck genieten, als de toppers hun beste beentje voorzetten. "Altijd schoon. Op voorwaarde, ook hier, dat Van Aert en Van der Poel meedoen. Mathieu mag dan nog een uur solo op kop rijden: ik blijf hem bewonderen."