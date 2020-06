'Loonsvermindering met dertig procent wenkt voor renners die einde contract zijn'

Oliver Naesen tekende onlangs nog een flinke contractverlenging en doet er nog drie jaar bij. Hier en daar kondigt men een verlengde overeenkomst aan, maar veel renners zijn nog einde contract. Zij zitten niet meteen in een gunstige situatie.

Voor de meesten van hen zal het geen evidentie zijn om post-corona nog even goede voorwaarden af te dwingen. "De lonen zullen dalen naar het niveau van tien jaar geleden", klinkt het bij de kenners in koor in Het Nieuwsblad.

Voor Oliver Naesen zal dat als één van de sterkhouders bij AG2R niet het geval geweest zijn. Hij is echter de uitzondering, niet de regel. Sporteconoom Wim Lagae beseft de ernst van de situatie. Volgens de cijfers waar hij over beschikt, zullen renners die een nieuw contract tekenen rekening moeten houden met een loonsvermindering van gemiddeld dertig procent.