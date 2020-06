Team Sunweb wint strijd om 17-jarig Duits toptalent

Team Sunweb slaagt er steeds weer in om de grootste talenten te overtuigen. Ook deze keer weer slaan ze hun slag en halen ze het 17-jarig toptalent, Marco Brenner, binnen.

Marco Brenner wist vorig jaar indruk te maken. De eerstejaars sprokkelde een indrukwekkend track record bij elkaar als eerstejaars, terwijl hij slechts 16 jaar was. Brenner liet zien over veel kwaliteit te beschikkend en profileerde zich als een allround-renner.

Brenner werd Duits kampioen en werd ook eerste in het Duits kampioenschap tijdrijden. Daarnaast won hij ook dri van de vijf ritten in de Tour du Pays De Vaud en eindigde hij eerste in de Oberösterreich Juniorenrundfahrt. Ook de GP Général Patton zette hij achter zijn naam. Brenner is niet alleen een begenadigd wielrenner, de Duitser doet het ook uitstekend als veldrijder.

De 17-jarige Duitser tekende een contract tot 2024 bij Team Sunweb, dat zo weer een groot talent voor hun ziet kiezen. Eerder verzekerde Sunweb zich ook al van onder andere Andreas Leknessund en Thymen Arensman.

Brenner was in de wolken met zijn contract. "Sunweb heeft in het verleden al bewezen jonge renners door te kunnen ontwikkelen. Ik vind het dan ook enorm leuk dat ik hier in het bijzijn ben van zoveel talent."

"Ik ben erg gelukkig met deze kans. Het was mijn doel om het tot de profs te schoppen, maar mijn honger is hier niet mee gestild. Ik denk dat ik bij Sunweb ook sneller mijn kans zal krijgen, vandaar deze keuze", vertelde Brenner aan Wielerflits.