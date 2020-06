Mathieu van der Poel weet dan toch wat verliezen is: "Hij wilde sneller zijn dan ik, maar hij kwam tekort"

Mathieu van der Poel heeft naast wielrennen nog een andere passie: auto's. Zo gaat hij regelmatig met een vriend, Axel Roelants, racen. Vorige week zijn ze nog gaan rijden op het circuit van Spa.

"Volgende week gaan we opnieuw racen. We hebben vorig jaar meegedaan aan wedstrijd in Zolder en ooit willen we eens deelnemen aan de 24 uur van Zolder. We zullen nog veel gaan racen voor het wielerseizoen opnieuw begint", aldus Roelants in een interview bij Het Nieuwsblad.

Het meest verrassende is misschien wel dat van der Poel bij het racen kan verliezen. "Ik reed eentje in 2’56” en Mathieu deed het in drie minuten rond. Hij wilde het daarna nog eens proberen om sneller te zijn dan ik, maar hij kwam tekort.”