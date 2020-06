Volgens Patrick Lefevere moet het wielerseizoen absoluut terug beginnen op 1 augustus: "Je kan het aan geen enkele sponsor verkopen dat je een heel jaar geen wedstrijden zou rijden"

De renners van Deceuninck-Quick.Step houden binnen enkele weken een stage in de Vlaamse Ardennen. Zo krijgen ze de kans om elkaar terug te zien en ze zullen ineens het parcours van enkele Vlaamse klassiekers verkennen.

Patrick Lefevere is blij dat hij zijn renners terug zal zien. Hij vertelt ook in Het Laatste Nieuws dat hij blij is dat het seizoen terug op gang zal komen. Later dan 1 augustus had de startdatum volgens hem zeker niet moeten worden.

"Ik heb het twee maanden geleden ook al gezegd. Je kan aan geen enkele sponsor verkopen dat je een heel jaar niet zou rijden. Als we op 1 augustus niet starten en geen Tour zouden rijden, moeten we stoppen. Het geldt voor driekwart van het peloton", aldus Lefevere in Het Laatste Nieuws.