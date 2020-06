Campenaerts blijft samen wonen en trainen met Jef Van Meirhaeghe: "Victor als koppelaar, hilarisch soms"

Het is op het YouTube-kanaal van Victor Campenaerts goed te merken: hoe goed hij overeen komt met Jef Meirhaeghe. Geregeld duikt die laatste ook in die filmpjes op. Kan ook moeilijk anders, want Meirhaeghe woont in hetzelfde appartement als Victor en diens vriendin Fanny Lecluyse.

Van Meirhaeghe legt in GvA uit hoe dat zo gekomen is. "Net voor het ingaan van de lockdown maakte mijn vriendin het uit met mij. Victor liet me daarop weten dat ik gerust bij hem kon komen wonen op zijn appartement in Winksele. In onze eerste jaren als prof woonden we al eens twee jaar samen in de Zwalmstreek en dat was toen heel vlot verlopen."

NA UITSTEL SPELEN MET 3

Campenaerts woonde toen nog niet samen met Fanny Lecluyse. "Hij was wel al een tijdje samen met Fanny, maar die verbleef op dat moment op hotel in Antwerpen, zodat ze dagelijks kon trainen in het ­Wezenbergbad met het oog op de Spelen. Alleen tijdens het weekend kwam zij naar Winksele. Maar toen de Spelen uitgesteld werden en volop trainen niet langer aan de orde was, is Fanny ook in Winksele komen wonen."

Toch moest Van Meirhaeghe geen andere woonplaats zoeken. "Ik zou er alle begrip voor gehad hebben dat ik daardoor weer moest verhuizen, maar Fanny zag er geen graten in. Voor alle duidelijkheid: we wonen in een appartement met twee slaapkamers, hè."

ZELFDE TRAINER

Van Meirhaeghe is zelf triatleet. "Met Kurt Lobbestael heb ik dezelfde trainer als Victor. Onze fietstrainingen zijn ongeveer negentig procent gelijkwaardig. Victor houdt als grap ook geregeld enkele vrouwen tegen om te vragen of ze mij niet zien zitten als partner. Victor als koppelaar, zeg maar. Hilarisch soms. Of zou het misschien toch een signaal zijn om me wijs te maken dat hij en Fanny me stilaan toch beu zijn?"