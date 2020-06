In juli naar circuit van Zolder voor de koers? "Eerste overleg met Wielerbond al achter de rug"

Het circuit van Zolder kan misschien een uitweg bieden om nog sneller dan verwacht opnieuw wielerwedstrijden te krijgen in België. In principe zijn de eerstvolgende koersen voor augustus, maar in Zolder kunnen ze het circuit afsluiten en zo perfect eventuele beperkingen respecteren.

Marc Wauters is de Cycling Manager op Circuit Zolder en geeft een stand van zaken in Het Belang van Limburg. "Een eerste overleg met de Wielerbond is al achter de rug. We staan ervoor open om onze omloop ter beschikking te stellen op de dagen waarop deze gesloten is voor de auto-en motorsport", bevestigt Wauters.

Verder dan dat gaat de verantwoordelijkheid van Circuit Zolder Wel niet. "We gaan deze koersen niet zelf organiseren, dat is aan Cycling Vlaanderen." En eerst afwachten of de nationale federatie zijn definitieve goedkeuring geeft.

WACHTEN OP MINISTERIEEL BESLUIT

Algemeen directeur Jos Smets van de KBWB wil eerst "wachten op groen licht van het ministerieel besluit om vanaf juli opnieuw te koersen."