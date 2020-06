Ondanks zijn 'zonden' zit Van der Poel nog op wedstrijdgewicht: "Ik vind dat niet heel moeilijk"

Voor Mathieu van der Poel was het misschien wel de voornaamste uitdaging tijdens de coronaperiode: scherp blijven. Zo hoeft hij geen achterstand in te halen in de laatste maanden in aanloop naar het tweede seizoensdeel. Het is hem alvast gelukt, konden we onlangs zien in de Container Cup.

"Tijdens corona ben ik niks bijgekomen, ik zit nog steeds op wedstrijdgewicht", verkondigt Van der Poel in Het Laatste Nieuws. "Ik vind dat niet heel moeilijk: ik blijf calorieën verbranden doordat ik veel sport, en ik behoud mijn gezonde levensstijl - belangrijk voor de weerstand ook." Het lijkt zelden voor te komen dat Van der Poel moeite heeft om zijn gewicht onder controle te houden. Alhoewel. "Dat ik altijd scherp sta, is niet juist: vorig jaar na de Amstel ben ik zeven kilo bijgekomen. Gelukkig was dat vooral vocht, dat gaat er ook weer snel af." NAAR DE FRITUUR EN DE CHINEES Een scherpe Van der Poel dus momenteel en dat terwijl hij toch wel enkele zonden heeft die dat eventueel in gedrang kunnen brengen. "Ik snoep heel graag. Winegums. Ik ga ook graag naar de frituur en de chinees, maar dat beperk ik tot één keer per week en altijd op een dag dat ik zwaar getraind heb zodat ik er echt van kan genieten."