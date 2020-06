Plek met rijke geschiedenis in het veldrijden organiseert in 2022 het BK tijdrijden

In het BK tijdrijden ging vorig jaar Wout van Aert met de titel aan de haal in Middelkerke. Dit jaar moet dat doorgaan in Koksijde en in 2021 is Ingelmunster aan de beurt. Ook voor de organisatie in 2022 is er een beslissing genomen.

Het BK tijdrijden 2022 is toegewezen aan Gavere. Dat heeft Het Laatste Nieuws vernomen. De gemeente in Oost-Vlaanderen is onder meer gekend van de veldrit die daar elk jaar gehouden wordt. Binnen twee jaar zullen dus onze beste nationale tijdrijders op de weg naar ginds afzakken. Ook voor een paar edities van het Belgisch Kampioenschap tijdrijden nadien ligt alvast waar het precies zal doorgaan. In 2023 zal dat gebeuren in Herzele, in 2025 in Brasschaat. Waar het BK tijdrijden in 2024 zal plaatsvinden, is nog niet bekend.