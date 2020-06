📷 Belgisch kampioene ten huwelijk gevraagd op de Kemmelberg: "Natuurlijk zei ik ja"

'Love is all around', ook voor onze Belgische wielerkampioene. Zij gaat in het huwelijksbootje stappen. Jesse Vandenbulcke heeft zich verloofd met haar partner Giovanni de Merlier, met wie ze al een zoontje heeft. Het huwelijksaanzoek kwam er... op de Kemmelberg.





