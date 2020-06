Johan Bruyneel heeft harde woorden voor Amerikaanse wielerlegende: "Dikke bullshit!"

Johan Bruyneel neemt nooit een blad voor de mond en ook in laatste interview bij Humo is het niet het geval. Zo haalt hij uit naar Greg LeMond, maar ook de Franse ploegen van toen krijgen geen lovende commentaar.

Bruyneel is hard voor de Amerikaan Greg LeMond en daarbij neemt hij ook meteen de Franse ploegen op de korrel. "Greg LeMond zegt altijd: "I’m the only clean winner." Dikke bullshit! Hij reed altijd voor Franse ploegen. Je kan je dan toch niet inbeelden dat hij nooit iets heeft genomen? Hij won van wereldtoppers die gedopeerd hebben en het gaat niet als je niet zelf iets hebt genomen", legt hij uit bij Humo.

Bruyneel vindt dat er hypocrisie is in het wielrennen. "Lance en ik zijn blijkbaar de grote schuldigen. Bjarne Riis verdient een tweede kans, maar zijn situatie is hetzelfde als de mijne. Als ze hun vizier op u richten, maak je geen kans", aldus de ex-ploegleider.