Volgens Nairo Quintana is Team Ineos in staat om met drie kopmannen te rijden in de Tour en hij ziet een landgenoot als de grote favoriet voor de eindzege

Sinds dit seizoen rijdt Nairo Quintana voor Arkéa-Samsic en de Colombiaan deed het daar, voor de uitbraak van het coronavirus, zeker niet slecht. Hij heeft er vertrouwen in dat hij een gooi kan doen naar de eindzege van de Tour de France.

Maar volgens hem is zijn landgenoot Egan Bernal de grote favoriet. "Bij Team Ineos kunnen ze perfect met drie kopmannen aan de Tour beginnen. Ik denk niet dat Froome zal vertrekken voor de start van de Ronde van Frankrijk, maar ik zie Bernal wel als de favoriet", aldus Quintana bij Marca.

De Colombiaanse klimmer gaf ook een prognose voor de andere grote rondes. "In de Giro denk ik dat de eindoverwinning voor Vincenzo Nibali zal zijn en in de Vuelta wordt het misschien Alejandro Valverde. Over het WK kan ik nog niets zeggen, want alle wedstrijden moeten nog gereden worden."