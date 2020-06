Dopingcontroleurs kwamen langs bij Laurens De Vreese: "Sabotage in het spel"

De Virtual Baloise Belgium Tour is volop aan de gang, maar Laurens De Vreese werd tijdens de wedstrijd gestoord door enkele dopingcontroleurs. De renner van Astana stak, al lachend, de schuld op Oliver Naesen.

De Virtual Baloise Belgium Tour is al een tijd bezig en volgens Het Nieuwsblad staat Oliver Naesen voorlopig aan de leiding bij de mannen. Laurens De Vreese staat voorlopig op de zesde plaats, maar vandaag kwamen enkele dopingcontroleurs bij hem over de vloer.

Volgens de renner van Astana is er sabotage in het spel en hij verdenkt Oliver Naesen ervan de mensen op hem afgestuurd te hebben. Uiteraard is het om te lachen en wanneer Naesen "Goed zo" reageert, stuurt De Vreese dat hij gezegd heeft tegen de controleurs dat ze morgen bij Naesen mogen langsgaan.