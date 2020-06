Eén aankomst lijkt al vast te liggen voor de Tour in 2021: zware etappe met aankomst op bekende klim

De Tour de France in 2021 wordt nog volop georganiseerd, maar toch lijkt er één rit al vast te liggen. Het zou een zware rit zijn naar La Planche des Belles Filles en tijdens deze rit moeten de renners ook over de Col de Bramont en de Grand Ballon. Het is de krant L’Alsace die met het nieuws naar buiten kwam. Als het effectief een rit zou worden, betekent het dat La Planche des Belles Filles in drie opeenvolgende jaren te zien zal zijn. Dit seizoen zal er een tijdrit naar de klim zijn en vorig seizoen won Dylan Teuns daar.