Gaat ex-winnaar Ronde van Vlaanderen niet deelnemen aan de klassiekers? "Ik zou erbij willen zijn in de Giro"

De kans bestaat dat Alberto Bettiol er dit seizoen niet zal bij zijn in de klassiekers en dus ook niet in de Ronde van Vlaanderen, de wedstrijd die de Italiaan won in 2019. Bettiol zou zelf namelijk graag de Giro rijden.

Bettiol gaf bij Tuttobiciweb aan dat zijn planning voor oktober nog niet rond is. "Ik wil mij opnieuw laten zien in België, maar ik zou er ook graag bij zijn in de Giro. De Ronde van Italië en de klassiekers vallen samen, dus het zal kiezen worden, maar het belangrijkste is dat we opnieuw wedstrijden kunnen rijden", aldus de Italiaan van EF Pro Cycling. Wat wel al vast lijkt te liggen, is de planning van Bettiol voor de maand augustus. Hij zal dan deelnemen aan de Strade Bianche en Milaan-San Remo.