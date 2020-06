Waait traditie uit het voetbal over naar het wielrennen? "Vooral handig voor de tv-kijker"

Richard Plugge, baas van wielerploeg Jumbo-Visma, wil de herkenbaarheid van hun renners verhogen. Dat doen ze naar analogie van de voetbalwereld.

In AD verklaart de 50-jarige manager dat iedere renner in het team van Wout Van Aert een vast rugnummer heeft. Nummer 1 is in handen van Primoz Roglic, nummer 6 is eigendom van Tom Dumoulin, 8 siert het truitje van Steven Kruijswijk en Dylan Groenewegen heeft voor 14 gekozen.

Commentator Michel Wuyts geeft op Sporza zijn mening. "Als zo'n nummer en de naam goed aangebracht zijn, dan is het vooral handig voor de tv-kijker. De sportconsument wil ook snel weten wie waar zit in het peloton."

Iconische rugnummers

Nummer 7 staat in de voetbalwereld synoniem met met Cristiano Ronaldo en nummer 14 verpersoonlijkt Johan Cruyff. Wordt dit ook de toekomst van het wielrennen?"Dat kan, hoor. De keuze van een vedette wordt dan bepalend."

"Stel: Remco Evenepoel heeft een band met 8 en kiest voor dat nummer. Dat kan dan legendarisch worden, hoor. En voor teams zit daar een truitjesverkoop aan vast."