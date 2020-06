Throwback: Wout van Aert haalt tijdritzege binnen in Critérium du Dauphiné

Op 12 juni 2019 stond in de Critérium du Dauphiné een individuele tijdrit op het programma. Tom Dumoulin was één van de favorieten voor de ritzege, maar het was zijn huidige ploegmaat, Wout van Aert, die met de zege aan de haal ging.

Er stond op 12 juni 2019 een individuele tijdrit van zo'n 26 kilometer op het programma. Er was een kleine klim in verwerkt, waardoor de klassementsrenners favoriet waren voor deze etappe, maar het was onze landgenoot Wout van Aert die de zege kon binnenhalen. Tom Dumoulin, voor seizoen nog een concurrent, maar dit jaar een ploegmaat van van Aert, eindigde op de derde plaats op 47(!) seconden van onze Belg. De Amerikaan Tejay van Garderen werd tweede op 31 seconden.