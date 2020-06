Ook in Luxemburg geloven ze er nog in: "Wij gaan ervan uit dat er publiek zal zijn bij de Ronde van Luxemburg"

In de Ronde van Luxemburg nemen ze allesbehalve het zekere voor het onzekere. Ze geen ervan uit dat de koers in september gewoon kan doorgaan mét publiek.

We organiseren alles zoals gewoonlijk, dus we bereiden een race voor mét publiek", reageert medeorganisator Benoît Theisen bij het Luwemburge L'Essentiel. De afgelopen jaren werd de wedstrijd in juni gereden maar dit jaar in september, maar dat stond al vast voor de coronacrisis. Als gevolg daarvan valt de Ronde van Luxemburg samen met de Tour de France en valt het net voor het WK.

"Het is goed dat we moeten concurreren met andere koersen. De wielersport staat in de spotlight en drie World Tour-teams hebben hun deelname al bevestigd. Op vlak van Pro Teams hebben we al meer aanvragen gehad dan dat we plaats hebben", regeert Theisen. Over welke World Tour-ploegen het gaat is niet helemaal zeker. Trek-Segafredo bevestigde hun deelname alvast wel.

Vorig jaar werd de Ronde van Luxemburg gewonnen door Jesus Herrada.