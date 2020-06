Throwback: exact één jaar geleden boekte Evenepoel eerste profzege in Ronde van België

Exact één jaar geleden maakte Evenepoel zijn talent waar door zijn eerste individuele profkoers ts winnen. Evenepoel won de tweede etappe in de Baloise Belgium Tour na een knappe ontsnapping.

De tweede etappe van de Baloise Belgium Tour trok door de Vlaamse Ardennen met onnder andere de Muur van Geraardsbergen, de Berendries en de Valkenberg. De hellingen lagen op een afstand van de finish, maar waren toch genoeg om voor een serieuze schifting te zorgen in het peloton.

Vooral Lotto-Soudal kwam als winnaar uit die schifting, met nog 4 man in het elitegroepje vooraan. Evenepoel trok na de kasseistroken stevig door en kreeg Victor Campenaerts mee. De toenmalige renner van Lotto-Soudal mochtechter niet overnemen aangezien kopman Tim Wellens niet mee was.

Campenaerts uit het wiel rijden

Of kon Campenaerts niet mee? De werelduurrecordhouder leek wel te sterven in het wiel van de 19-jarige neoprof. En het gat met de elitegroep? Dat werd alleen maar groter. Wat de tegenstand ook deed, Evenepoel was ontketend. Op 6 kilometer van de finish was de buit helemaal binnen. Een stervende Campenaerts komt door vermoeidheid ten val in een bocht waardoor Evenepoel naar de overwinning soleert.

Door deze prestatie wist Evenepoel ook het eindklassement te winnen in de Baloise Belgium Tour met 52 seconden voorsprong op Campenaerts en meer dan 2 minuten op Tim Wellens

Inderdaad, Evenepoel maakte enkele weken daarvoor al eens het zegegebaard in de Hammer Series. Maar in de Hammer Series wordt er per ploeg gereden en niet per individuele renner. Dat Evenepoel als eerste over de finish reed toen, kwam niet in een lijst met overwinningen.