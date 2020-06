Kan medesponsor Jumbo-Visma nog gered worden? 'Bijna akkoord met schuldeisers'

Jumbo-Visma is dan wel één van de betere wielerploegen, het blijft ook niet bespaard van de gevolgen van de huidige economische crisis. Het engagement van de hoofdsponsors is er nog altijd, maar sponsor HEMA zit wel in vieze papieren.

De laatste dagen geraakte al bekend dat de Nederlandse winkelketen er niet zo gunstig voor stond. Het ging proberen om tot een akkoord te komen met de schuldeisers. Investeringsmaatschappij Ramphastos van HEMA-eigenaar Marcel Boenkhoorn bevestigde aan in de loop van de dag dat dit niet gelukt was. SPRANKELTJE HOOP In dat scenario dreigde HEMA in de handen te komen van de schuldeisers. Inmiddels is er echter toch weer een sprankeltje hoop. HEMA heeft aan het AD laten weten dat er nu toch bijna een akkoord is met de schuldeisers over een vermindering van de schulden. Ook is bekendgeraakt dat Mirage Retail Group, het moederbedrijf van Blokker, deze week een bod heeft uitgebracht bij de schuldeisers om HEMA over te nemen.