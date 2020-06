"Je kunt het beter niet zeggen in de pers": Karsten Kroon geeft Nederlandse renners gouden raad

Karsten Kroon trad na zijn actieve wielercarrière toe tot wereld van de media en weet dus hoe het er in beide werelden aan toegaat. Hij raadt de renners aan om op te letten wat ze zeggen. Onder meer Fabio Jakobsen, Tom Dumoulin en Dylan Groenewegen lieten al wel eens straffe uitspraken noteren.

Het topic kwam onlangs aan bod in de Eurosport-podcast Kop Over Kop. Het ging dan onder andere over Jakobsen die beweerde dat Sabatini lang niet tegen hem had gesproken. Commentator Jan Hermsen kan het wel appreciëren als er iemand eens de knuppel in het hoenderhok gooit. "In de toekomst zal hij minder snel dit soort uitspraken doen, maar ik vond het prachtig wat hij over Sabatini zei."

Karsten Kroon bekijkt het anders. Hij verwijst onder meer naar kritische uitlatingen van Dumoulin tijdens de Giro van 2017 over Nibali en Quintana. "Je krijgt het altijd weer ergens terug. Je kunt het in de pers beter niet zeggen", besluit Kroon.

Het is beter om jezelf op de vlakte te houden

Dan was er nog Groenewegen die recent zei dat hij niet de sprint voor een andere renner zou willen aantrekken. "Dat is niet zo handig. Je weet wat mensen gaan zeggen. Het wielrennen is een klein wereldje. Het is ook een beetje een politiek spel. Je mag allerlei dingen denken, maar het is beter om jezelf op de vlakte te houden."