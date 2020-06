Oktober nog wat drukker: nu ook datum gevonden voor Nederlands Kampioenschap tijdrijden

Sommige nationale kampioenschappen vormen het grootste heikelpunt op de wielerkalender. In Nederland waren ze nog aan het zoeken naar een datum voor het nationale tijdritkampioenschap. Daar is nu ook een geschikte dag voor gevonden.

De nu al zo drukke oktobermaand krijgt er nog een belangrijke wedstrijd bij. Op 7 oktober zal het Nederlands Kampioenschap tijdrijden doorgaan. Dat meldt RTV Drenthe. De Nederlandse federatie heeft zo toch nog behoorlijk snel een nieuwe datum gevonden.

OPVOLGER VOOR VAN EMDEN

De regering had immers beslist dat tot 1 september er geen sportwedstrijden in Nederland mochten doorgaan. Iets meer dan een maand later mogen de beste Nederlandse tijdrijders dus aan de bak. Er zal een opvolger komen voor Jos van Emden, die vorig jaar het NK tijdrijden won, voor Sebastian Langeveld en Dylan van Baarle.

Oorspronkelijk stond het NK tijdrijden gepland op 7 juni, maar dat was uiteraard onhaalbaar gezien de coronacrisis. Emmen zal de tijdritspecialisten dus exact vier maand later dan voorzien toch nog kunnen ontvangen.