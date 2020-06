Throwback: Evenepoel wint Baloise Belgium Tour, ereplaats voor De Vlaeminck en zege voor De Wolf in Zwitserland

Binnenkort hopen we nieuwe knalprestaties van Remco Evenepoel te mogen bewonderen, maar het blijft ook de moeite om eens achterom te kijken. Een jaar geleden won Evenepoel de Baloise Belgium Tour. In een verder verleden toonden De Wolf en De Vlaeminck zich in Zwitserland.

Voor ons eerste hoogtepunt op 16 juni keren we dus een jaar terug in de tijd. Evenepoel had in de Baloise Belgium Tour alles aan flarden gereden in de rit naar Zottegem. Ook in de tijdrit in Grimbergen en de etappe naar Seraing bleef hij overeind. Restte nog de finish in Beringen. Coquard won daar de massasprint. De eindzege van Evenepoel kwam niet meer in gevaar, ook in het puntenklassement was hij de beste.

Enkele generaties voordien lagen er ook mogelijkheden voor de Belgen in de Ronde van Zwitserland. In de editie van 1981 bijvoorbeeld. Fons De Wolf, uitkomend voor Vermeer Thijs-Mimo Salons-Gios, schreef toen de zesde etappe op zijn naam. De Wolf ging zijn landgenoot Willy Vigoureux vooraf. Achter deze twee Belgen legde de Duitser Peter Kehl beslag op de derde plaats.

Tien jaar eerder was het in Lenzerheide al tot een overwinning gekomen voor Roger De Vlaeminck. Op 16 juni deed die nog eens een gooi naar een ritzege in de rit van Villars naar Lyss van 196 kilometer. De Nederlander Gerben Karstens was echter het snelst aan de aankomst, voor de Duitser Albert Fritz. Voor De Vlaeminck werd het een derde plek. Hij beëindigde die Ronde van Zwitserland twee dagen later als vierde.