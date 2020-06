Voormalige Giro-winnaar getroffen door hersenvliesontsteking

De man die in 2004 nog de Ronde van Italië won, heeft al betere dagen gekend. Een hersenvliesontsteking deed Damiano Cunego onlangs in het ziekenhuis belanden. Inmiddels ziet de ex-renner het toch weer terug beter zitten.

De 38-jarige Italiaan meldde op Instagram wat hem allemaal overkomen is. "Na een lange week in het ziekenhuis heb ik beslist om eindelijk mijn eerste lachende foto te posten. Ik heb een bacteriële infectie opgelopen die mijn activiteiten een halt hebben toegeroepen", staat er te lezen.

Cunego is wel zeer tevreden over de medische begeleiding die hij ontvangt. "Het geweldige team van het ziekenhuis volgt me op met een dagelijkse antibioticakuur, die ik drie tot vier weken zal moeten volhouden. Gelukkig zal alles in orde komen."

Cunego stopte eind 2018 met profwielrennen. Zijn eindzege in de Giro was zijn grootste rondesucces. Ook won hij drie keer de Ronde van Lombardije en één keer de Amstel Gold Race.