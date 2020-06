Witte rook voor ploeg van Van Avermaet nog voor de Tourstart?

Jim Ochowicz, de teammanager van CCC, is ervan overtuigd dat hij een nieuwe hoofdsponsor gevonden heeft voor de start van de Tour de France eind augustus.

Een nieuwe hoofdsponsor vinen in coronatijden, het is niet simpel. Dat andere wielerteam in moeilijkheden, Mitchelton-Scott slaagde erin om een verbintenis aan te gaan met een non-profitorganisatie. Maar de bedrijven en organisaties die zich nu nog miljoenendeals kunnen veroorloven op vlak van sponsoring, zijn dun bezaaid.

Toch is Jim Ochowicz ervan overtuigd dat het hem zal lukken een nieuwe hoofdsponsor te vinden. "Het is geen zekerheid", zegt de Amerikaan evenwel. "Het is eerder een soort buiikgevoel.

Olympisch kampioen Greg Van Avermaet heeft nog een conttract tot 2021 maar Ochowicz begrijpt dat het een uitzonderlijke situatie is. "Als Greg een heel goed voorstel krijgt van een andere ploeg, moeten we daarover praten", aldus de teammanager.