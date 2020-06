Cofidis maakt programma kopmannen bekend

Ook bij Cofidis weten de kopmannen waar ze aan toe zijn. De Franse ploeg deelde aan Christophe Laporte, Guillaume Martin, Elia Viviani en Jesús Herrada mee waar zij zich op mogen focussen.

Viviani zal sprintkopman worden in de Tour de France. De Italiaan krijgt daarin het gezelschap van Christophe Laporte. Viviani zal ook uitkomen in La Route d’Occitanie, de Bretagne Classic-Ouest-France en Milaan-San Remo, maar is nog niet zeker over zijn deelname aan de Giro.

Laporte mag dus samen met Viviani zijn sprinterskwaliteiten tonen in de Tour, maar gaat ook deelnemen aan La Route d’Occitanie, Milaan-San Remo, de Tour du Limousin alsook het kampioenschap op de weg van Frankrijk (als ze doorgaan). Na zijn deelname aan de Tour richt Laporte zich op Parijs-Bourges, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

De Spanjaard Herrada zal porberen zijn titel te verdedigen in de Mont Ventoux Dénivelé Challenge. Daarna neemt Herrada nog deel aan de Tour de l’Ain, de Ronde van Lombardije, en het Spaans kampioenschap op de weg. Samen met Guillaume Martin gaat Herrada voor de Tour en de Vuelta. Al zal de Spanjaard ook de Waalse kasseiklassiekers meedoen.

Martin kiest naast de Vuelta en de Tour ook voor de Mont Ventoux Dénivelé Challenge en de Tour de l'Ain, maar laat de Ronde van Lombardije aan zich voorbijgaan en zal deelnemen aan het Criterium du Daphinée. Waarna mogelijk het Frans Kampioenschap op de weg volgt. Tussen de Tour en de Vuelta staat ook Martin paraat voor de Waalse kasseiklassiekers.