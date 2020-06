Eerste profkoers van België gepland op 5 juli: Belgische WorldTour-teams zullen deelnemen

Vermarc Sport, bekend als producent van wielerkledij, heeft een nieuwe profkoers op poten gezet na de coronabreak. Op 5 juli zal er een peloton van maximaal 175 renners in Vlaams-Brabant koersen.

Marc Verbeeck, CEO van Vermarc Sport, geeft meer uitleg bij de organisatie van de profkoers. "Wij leven van deze sport, we willen dat hij zo snel mogelijk opnieuw opstart. We zijn beginnen onderhandelen met de bond en er is een akkoord gekomen voor 5 juli. Het wordt eigenlijk een soort van kermiskoers met profteams", aldus Verbeeck.

En er hebben al drie profteams toegezegd: Alpecin-Fenix en de twee Belgische WorldTour-formaties Lotto-Soudel en Deceuninck-Quick.Step. "Ook buitenlandse renners die in België komen, mogen meedoen", klinkt het.

Parcours en publiek

Er zal gekoerst worden over rondes van 15 kilometer met 2 hellingen. "Er mag niet te veel publiek zijn. De startzone sluiten we af, de aankomstzone zal voor genodigden zijn. Langs het parcours zullen we moeten patrouilleren, maar we denken dat er plaats genoeg is", aldus Verbeeck