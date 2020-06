Tourwinnaar gaat voor volledig Frans programma in aanloop naar Tour de France

Egan Bernal zal op 19 juli van Colombia naar Europa reizen om zich voor te bereide nop de Tour de France.

Bernal moest gedurende de coronapandemie enkele weken indoor trainen voordat profrenners de toestemming kregen om buiten te trainen. En vanaf hij buiten mocht, heeft hij zich laten zien op Strava met enkele trainingen van 7u.

Een speciale vlucht van zo'n 50 renners zal op 19 juli van Colombia naar Spanje vliegen zodat de renners in Europa kunnen koersen

De Tourwinnaar van 2019 start zijn seizoen in de bergachtige Route d'Occitanie van 1 tot 4 augustus in zuid-west Frankrijk. Van daar gaat hij naar de Tour de l'Ain (7-9 augustus) in oost-Frankrijk. Drie dagen later zal hij de Dauphiné rijden (12-16 augustus). Mogelijk zal hij tussen de rondes door nog wat etappes van de Tour verkennen.