Tim Merlier laat eigen moeder wedstrijd organiseren: "Zo kan ik mijn tricolore toch nog showen"

Wat voor Tim Merlier een jaar had moeten zijn waarin hij altijd in de spotlights had moeten staan, draaide door de coronacrisis volledig anders uit.

Merlier reed amper zes wedstrijden door de coronacrisis. Dat hadden er al veel meer kunnen en moeten zijn, maar veel wedstrijden werden geannuleerd of uitgesteld.

Daardoor kon Merlier zijn tricolore trui niet showen aan het grote publiek, al kwam de renner daarvoor zelf met de oplossing. "Door de zee aan vrije tijd heb ik aan mijn moeder gevraagd om een wedstrijd te organiseren."

De moeder ging op zoek naar sponsorgelden en zo staat er op zaterdag 4 juli een 'oefenkoers' op het programma. "Het is kleinschalig, maar er is wel veel interesse. We hebben al 160 aanvragen gekregen, terwijl er maar 175 mogen meerijden. Zo zou onder andere Sep Vanmarcke ook graag meerijden."

Iedereen gaat er ook vanuit dat Merlier wel zal winnen, gezien zijn nationale trui. "Ik ben nooit goed geweest in wedstrijden bij mij in het dorp. Ik won af en toe wel eens, maar niet al te vaak. Ik heb zelfs eens meegemaakt dat ik in de laatste ronde niet mee begon te sprinten, omdat ik niet doorhad dat het al de laatste ronde was."