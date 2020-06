Stan Dewulf op weg naar uitgang bij Lotto om in ander team Belg bij te staan in klassiekers

Bij Lotto Soudal worden er momenteel geen gesprekken gevoerd met renners die einde contract zijn. Dat biedt de mogelijkheid voor zij die in de belangstelling van andere ploegen staan om andere oorden op te zoeken. Stan Dewulf zou besloten hebben om dat te doen.

Volgens Het Nieuwsblad zal Stan Dewulf in 2021 niet meer voor Lotto Soudal uitkomen en heeft hij ook al een akkoord bereikt met een andere ploeg. Dewulf zou terechtkomen bij AG2R. Het is duidelijk welke rol er bij de Franse formatie kan weggelegd zijn voor hem.

WINNAAR PARIJS-ROUBAIX BIJ BELOFTEN

Dewulf kan dan een belangrijke renner worden in de ondersteuning van kopman Oliver Naesen in de klassiekers. Zelf won Dewulf in 2018 Parijs-Roubaix voor beloften. Door een knieblessure is de West-Vlaming dit jaar nog niet in actie gekomen.

Dewulf is een product van de opleidingsploeg van Lotto Soudal en is nu bezig aan zijn tweede jaar als prof. De jongeman uit Stavele is nog maar 22.