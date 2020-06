Renner van Jumbo-Visma moet persoonlijke ambities laten vallen voor dit seizoen: "Heb er gemengde gevoelens bij"

Het coronavirus heeft al voor heel wat problemen gezorgd, maar voor George Bennett, een superknecht bij Jumbo-Visma, heeft het virus voor nog meer problemen gezorgd. Zo kan hij nu niet voor eigen rekening rijden in de Giro.

George Bennett ging dit seizoen normaal gezien de kopman zijn voor Jumbo-Visma in de Giro, maar door het verplaatsen van de wielerkalender en de gezondheidsproblemen van Laurens De Plus, zal Bennett in plaats van de Belg naar de Tour trekken om te werken voor Roglic, Kruiswijk en Dumoulin.

Bennett zelf heeft er gemengde gevoelens bij. "Er zijn voor-en nadelen aan verbonden. Het is iets om naar uit te kijken, omdat we met de ploeg de gele trui willen pakken, maar ik wil natuurlijk zelf ook voor een algemeen klassement rijden", aldus Bennett bij CyclingNews.