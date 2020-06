Renners maken zich klaar voor heropstart wielerseizoen: welke koersen staan er in juli op het programma?

De UCI-wedstrijden zijn pas voor eind juli, maar de renners zullen zich wel kunnen voorbereiden op deze wedstrijden via enkele oefenkoersen die in juli op het programma staan.

Sporza heeft een lijst gepubliceerd met enkele opvallende koersen. Zo zal er op 4 juli een oefenkoers op het programma staan in Wortegem-Petegem. Tim Merlier en Sep Vanmarcke zullen aanwezig zijn op deze koers. Het gaat om een parcours meer dan 1.000 hoogtemeters.

Op 5 juli staat zelfs al een profkoers op het programma, want dan is het de Grote Prijs Vermarc in Rotselaar. Er zullen enkele Belgische profploegen deelnemen en er zullen renners als Fabio Jakobsen, John Degenkolb, Toon Aerts en Victor Campenaerts van de partij zijn.

Ook op het circuit van Zolder staan enkele oefenkoersen op het programma in de maand juli. Daar zullen we bijvoorbeeld Laurens Sweeck en Sanne Cant aan het werk kunnen zien.