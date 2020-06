Sep Vanmarcke heeft maar één doel voor ogen: "Alles op de klassiekers"

Sep Vanmarcke zal niet deelnemen aan de Tour en dus stort de 31-jarige West-Vlaming zich volledig op de klassiekers.

Vanmarcke had de beslissing zelf niet in handen, maar vind het beter zo. "Ik had wellicht anders gekozen, maar ik pas me met plezier aan. Het is wel gemakkelijk wanneer de ploeg beslist, dan hoeven wij ons daar geen zorgen over te maken. Ik ben vooral blij dat ik weer kan fietsen."

"Het programma is beslist aan de hand van de bubbels waarin we opgedeeld zijn. Het hing af van hoe snel materiaal op een bepaalde plek kon zijn", legt Vanmarcke de beslissing uit aan Het Laatste Nieuws.

Geen Tour de France dus voor Vanmarcke. "Ik heb maar een groot doel dit jaar en dat zijn de klassiekers. De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, daar train ik nu voor."

Vanmarcke beschikt wel over een aflopend contract, maar maakt zich vooralsnog weinig zorgen. "Vroeger zou dat veel harder door mijn hoofd spoken, maar nu heb ik geleerd dat los te laten. Er is weinig dat ik aan kan doen. Het team heeft het financieel moeilijk door de coronacrisis, dus ik begrijp het wel.