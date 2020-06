Ben Hermans na intervaltraining: dan toch geen etentje in restaurant en lege benen

Ook Ben Hermans is zich volop aan het voorbereiden op de herstart van het wielerseizoen. De zware val in de Tour Down Under hypothekeerde zijn seizoen, maar nu wil hij toch nog het beste maken van dit wielerjaar. Hij trok vandaag alleszins ferm door op training.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur