Krijgt Evenepoel in de toekomst een Belgische meesterknecht? "Zou fantastisch zijn, ongelooflijk hoe sterk Remco is"

Remco Evenepoel is als een raket omhoog geschoten bij Deceuninck-Quick.Step. Om het ook te maken in het rondewerk, kan hij nog wel wat klimtalent rond zich gebruiken. Mauri Vansevenant beantwoordt wel aan dat profiel. Voor hem moet het wel nog allemaal beginnen.

Vansevenant werd voor een sterk 2019 beloond met een profcontract bij Deceuninck-Quick.Step. De 21-jarige renner wordt vanaf 15 juli echt prof. Zijn debuut zal hij maken in de Tour de l'Ain en nadien volgt bijvoorbeeld al de Dauphiné.

Er komen straks dus twee jonge Belgen die een aardig stukje bergop kunnen rijden uit voor Deceuninck-Quick.Step. Sporza vroeg Vansevenant naar het contact tussen hem en Evenepoel. "Ik kom het hem overeen, maar we bellen elkaar niet elke dag. Hij heeft het al druk genoeg. Maar hij maakte op stage zeker indruk, niet alleen op mij."

Het is ongelooflijk waar hij het allemaal haalt

Vansevenant heeft grote bewondering voor de kwaliteiten van Evenepoel. "Het is ongelooflijk hoe sterk Remco is. Hij kan wegrijden op het vlakke, bergop, bergaf, op de kant. Het is ongelofelijk waar hij het allemaal haalt, maar hij doet het toch. Al staat hij ook met de voetjes op de grond."

Wie weet kan Vansevenant in de toekomst uitgroeien tot zijn meesterknecht? "Misschien. Dat zou een fantastische ervaring zijn, maar de tijd zal het uitwijzen. Het is nog vroeg om daar uitsluitel over te brengen."