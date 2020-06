Kunnen Wout van Aert en co toch voor Tour en WK tijdrijden gaan?

De UCI beseft dat ze zichzelf in de voet geschoten hebben door de datum van het WK tijdrijden op 20 september te laten staan. Het komt namelijk overeen met de laatste etappe van de Tour de France. En opgeven om aan een andere koers deel te nemen, kan niet zomaar. Of toch?

Want volgens Wielerflits is de UCI nu een aparte regel aan het overlegen met Tourorganisator ASO om over versoepelingen te praten omtrent het afstappen in de Tour en deelname aan het WK tijdrijden.

De tijdritspecialisten die deelnemen aan de Tour, zouden dan enkele dagen voor het WK de Tour kunnen verlaten en toch nog deel kunnen nemen aan het WK. Vooral voor enkele niet-klassementsmannen is dat een interessant nieuwtje.

Tour als voorbereiding?

In de Tour de France staat er dit jaar maar 1 tijdrit op het programma, een klimtijdrit op de voorlaatste dag. Wie die nog wil winnen, zal hoogstwaarschijnlijk een dag later niet aan de start staan van het WK. Maar voor renners zoals Wout van Aert en Stefan Küng wordt het nu verleidelijk om na twee weken op te geven, de Tour als voorbereiding te beschouwen, en met een goede conditie aan het WK te beginnen.

Al is het dan nog maar de vraag hoeveel werk renners zoals van Aert nog moeten verrichten voor de kopmannen.