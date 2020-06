Victor Campenaerts gaat voor hoogtestage... op 10.000 meter hoogte: "Het is heel onaangenaam"

Victor Campenaerts heeft zijn zinnen gezet op de kampioenschappen en daar heeft hij veel voor over. Zo is hij aan een hoogtestage bezig op 10.000 meter(!) hoogte. Hij zet elke middag één uur een masker op en de zuurstoftoevoer wordt naar beneden gehaald.

Volgens Campenaerts gaat het om een experiment. "Ik heb nu tijd om het eens uit te proberen. Door de lage zuurstofconcentratie krijgt je lichaam een extreme prikkel en zo worden er extra rode bloedcellen aangemaakt", aldus Campenaerts in een interview met Het Laatste Nieuws.

Toch is het volgens hem niet aangenaam. "Ik zet een masker op en dan wordt de zuurstoftoevoer naar beneden gehaald. Ik kan mij dan moeilijk concentreren. Het is heel onaangenaam en het is altijd aftellen tot het voorbij is."