Aan alles te merken dat Valverde de grote baas is: "Niemand durft van tafel gaan tot Alejandro klaar is met eten"

Alejandro Valverde bepaalt op zijn veertigste hoe de zaken gaan bij Movistar. Geen ploegmaat, zelfs geen ploegleider, die hem gauw zal tegenspreken. Zelf hoeft hij er ook weinig woorden aan vuil te maken. Maar de appreciatie binnen het team voor hem is enorm.

Dat blijkt uit het relaas van Jürgen Roelandts, Belg bij Movistar, in Het Nieuwsblad. "Als hij zegt zo, zal het ook zo gebeuren. Hij is de patron", beweert Jürgen Roelandts over Alejandro Valverde. Dat komt ook terug in verschillende anekdotes.

"Anders dan bij de andere ploegen, waar de renners zich na het avondmaal terugtrekken op hun hotelkamer, wordt er bij Movistar nog gezamenlijk een decafeïné gedronken op de bus. Maar niemand durft van tafel gaan tot Alejandro klaar is met eten", verklapt Roelandts. "Pas als hij het sein geeft – Vamos – staat de rest recht."

Valverde is ook wel een leider die gerust iets wil teruggeven. "Vorig jaar reden we samen de Trofeo Mallorca. Hij was wereldkampioen. Zijn tweede koers van het seizoen, in zijn Spanje. Toch kwam hij halfweg de rit langs: Je kan de rit winnen. Ik ga je helpen. Plots sleurde de wereldkampioen twintig kilometer op kop van het peloton voor mij."

Een overwinning leverde het echter niet op. "De finale bleek te lastig en ik maakte geen kans, maar het was een mooi gebaar. Grote woorden zal je Alejandro nooit horen zeggen. Tijdens de besprekingen laat hij het woord aan Erviti en Rojas. Hij spreekt liever met de pedalen."