Nederlandse kampioen tijdrijden kan titel niet verdedigen en laakt communicatie van wielerbond

Er is dan toch een datum gevonden voor zowel een NK op de weg als het NK tijdrijden, maar op veel gejuich zal dat door Jos van Emden niet onthaald worden. De Nederlandse kampioen tijdrijden kan immers zijn tijdrittitel niet verdedigen. Daarnaast zit ook de communicatie van de KNWU hem dwars.

Van Emden had de Nederlandse bond gevraagd of het niet mogelijk was om op 23 augustus het NK tijdrijden te organiseren. "Mij werd toen door Thorwald Veneberg verteld dat er op dat moment nog niets mocht worden georganiseerd. Nu blijkt dat er diezelfde dag een NK op de weg is. Ik vind het een rare gang van zaken", zegt Van Emden aan De Telegraaf.

GIRO KRIJGT VOORRANG

Het NK tijdrijden blijft dus staan op 7 oktober. Van Emden is dan echter actief in de Giro en krijgt dus geen kans om zijn titel te verlengen. Een bittere pil voor een tijdritspecialist. "De Giro kun je niet onderbreken voor een tijdrit", besluit de ancien.

Veel gelegenheid om zijn tricolore te showen heeft de renner van Jumbo-Visma dus niet. Hij had er nog kunnen mee leven als hij het seizoen als nationaal kampioen kon volmaken en er dan in de eerste maanden van 2021 niemand in die nationale trui tijdritten afwerkte. "Dat leek me een chique oplossing."