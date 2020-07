Ploegmaat die zich van roadbook vergist, niet mee moeten op stage: het Movistar-leven van Jürgen Roelandts

Jürgen Roelandts gaat dit jaar al zeker de Tour rijden. Zijn opdracht: Mas en Valverde veilig doorheen de vlakke ritten loodsen. Qua voorbereiding is hij op zichzelf aangewezen, de ploeg doet niet moeilijk. Movistar, dat is chill, dat is à l'aise.

Zo moet Roelandts niet mee op hoogtestage, verklapt hij in Het Nieuwsblad. "Voor de Spanjaarden die de Tour rijden zoals Valverde, Mas en Erviti organiseert de ploeg wel een hoogtestage in Andorra. Ik heb voorgesteld om ook te gaan, maar het was niet nodig. De ploegleiding zei: Zorg gewoon dat je goed bent in de Tour. Verder laten ze mij met rust."

Ik weet hoe ik mij moet voorbereiden

Het voorbereidende werk moet natuurlijk wel gedaan worden, Roelandts weet wel wat hij moet doen. "Ik werk samen met een trainer van de ploeg, maar maak mijn eigen schema’s. Ik heb een diploma lichamelijke opvoeding en weet na dertien jaar prof hoe ik mij moet voorbereiden."

Bij Lotto en BMC was er tijdens klassiekers veel druk

Het blijft wel een merkwaardig verschil in vergelijking met zijn vorige ploegen. "Bij Lotto-Soudal en BMC was er tijdens de klassiekers veel druk. Hier is de mindset anders. Vaak sturen ze jonge gasten naar de Vlaamse koersen met als enige doel: leren in het peloton fietsen."

En in sommige gevallen, is er nog veel dat ze moeten leren. Bijvoorbeeld weten welke koers ze op welke dag rijden. "Toen we vorig jaar met de bus naar de start van de Omloop Het Nieuwsblad reden, zag ik een Spaanse ploegmaat het parcours bestuderen, maar had hij wel het roadbook van Kuurne-Brussel-Kuurne vast. Kan allemaal."