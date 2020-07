Huh?! Nederland wil nationaal kampioenschap organiseren in Zwiserland

Nederland is een relatief vlak land. Tijdens de Amstel Gold Race worden er wel heuvels beklommen, maar echte cols zijn er net zoals bij ons niet. Maar Nederland heeft wel enkele goede klimmers die nu de kans mislopen om nationaal kampioen te worden.

Daarom wil de Nederlandse wielerfederatie de Nederlandse klimmers op hun wenken bedienen door een nationaal kampioenschap te organisreren in de Alpen. Thorwald Veneberg, directeur van de Nederlandse wielerbond, is alvast fan van het idee. "Het kan in 2022 of 2023 al."

Het was Jumbo-Visma-manager Richard Plugge die met het idee kwam om met een echt NK te beginnen dat zware cols bevat. Dat is bij Veneberg niet in dovemansoren gevallen, hij is meteen beginnen onderhandelen in Oostenrijk en Zwitserland.

BIj de NOS zegt hij dat er in Zwitserland wel opties zijn. "Er zullen wel mensen tegen zijn, ook voor de teams wordt het apart aangezien Zwitserland een duur land is. Wat met we met de jeugd zullen doen staat nog niet vast", klink het.