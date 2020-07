Axel Merckx lacht zich een breuk op Twitter na 'Vive la Vie': "Denk niet dat mijn vader weet wie André Hazes jr. is"

Axel Merckx op kop, maar eigenlijk de hele Belgische wielerwereld, moet hartelijk lachen na een opvallende passage in 'Vive la Vie', het programma van Karl Vannieuwkerke ter vervanging van 'Vive le Vélo'. Je zou verwachten dat iedereen de beste wielrenner ooit wel kent, maar niet dus.

De gasten van Vannieuwkerke tijdens de talkshow waren de zangers Günther Neefs en André Hazes jr. Toen de naam van Eddy Merckx viel tijdens de uitzending, deed dat bij Hazes werkelijk geen enkel belletje rinkelen. Niet iedereen weet dus wie Eddy Merckx is.

Denk niet dat mijn Vader weet André Hazes Jr is... dus ... gelijkspel?😂 — Axel Merckx (@axelmerckx) July 2, 2020

Zijn zoon Axel nam er alvast geen aanstoot aan. "Ik denk niet dat mijn vader weet wie André Hazes jr. is", lacht Axel Merckx op Twitter. "Dus een gelijkspel?" Eddy is mogelijk niet thuis in het wereldje van de Nederlandse schlagerzangers... "Maar je ma misschien wel?" Een vraag van Patrick Lefevere aan Axel. Ook Iljo Keisse lijkt het allemaal erg hilarisch te vinden.