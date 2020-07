Caleb Ewan krijgt een opvolger aan het Atomium: "Belooft een spannende klassieker te worden"

Het Atomium in Brussel. Het is één van 's werelds bekendste monumenten en ook de wielrenners gaan er dit jaar een bezoekje brengen. Tenminste, ze gaan er dit jaar strijden voor de overwinning in de Brussels Cycling Classic.

Deze eendagswedstrijd gaat dit jaar door op zondag 30 augustus. In tegenstelling tot de vorige jaren ligt de aankomst in 2020 op het Belgiëplein, in de schaduw van het Atomium. De start zal nog altijd gegeven worden in het Jubelpark. Vorig jaar won Caleb Ewan de Brussels Cycling Classic.

"Het parcours van de Brussels Cycling Classic ziet er veelbelovend uit", stelt Sven Gatz, minister van Financiën en Begroting in de Brusselse regering, vast. "Met de start zoals eerder aan het Jubelpark en de aankomst na enkele jaren terug aan het Atomium en met enkele kuitenbijters in Vlaams-Brabant en Henegouwen, belooft het een spannende klassieker te worden met een sterk deelnemersveld."

PRESTIGIEUS DECOR

Benoit Hellings, de schepen van Sport voor de stad Brussel, is het met hem eens. "Een start in het Jubelpark, een aankomst aan het Atomium, bestaat er een prestigieuzer decor dan de stad Brussel voor de al even uitzonderlijke Brussels Cycling Classic? We verwelkomen de renners van deze wedstrijd altijd met veel plezier."