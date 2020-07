Eerste koers gaat voor Evenepoel opnieuw een ontdekking worden: "De motivatie is er, dat is zeker"

Voor het einde van deze maand zal Remco Evenepoel al opnieuw enkele wedstrijddagen in de benen hebben. Hij gaat immers meedoen aan de Ronde van Burgos, die van start gaat op 28 juli. Evenepoel blikt nu al met veel plezier vooruit.

Na maanden zonder koers is de goesting natuurlijk groot om er opnieuw aan te beginnen. En om te checken hoe het met de conditie zit. "Deze situatie was compleet nieuw voor ons allemaal. We zijn benieuwd om te zien waar we staan."

WARME TEMPERATUREN EN LASTIG PARCOURS

De Ronde van Burgos kan meteen een pittige test worden. "Het zal belangrijk zijn om te ontdekken hoe het lichaam gaat reageren op dit eerste evenement, de warme temperaturen en het lastige parcours. De motivatie is er, dat is zeker. Ik heb geweldige herinneringen aan Spanje. Vorig jaar won ik er met de Clasica San Sebastian mijn eerste eendagskoers."

Een gretige Evenepoel, die kan altijd wel iets laten zien, al zal hij in eerste instantie vooral willen genieten van het koersgevoel. "Ik kan niet wachten om opnieuw een nummer op te spelden."