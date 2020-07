Komt iconisch deuntje opnieuw naar de koers? Rodania wil het wielrennen opnieuw sponsoren

De kans bestaat dat we binnenkort in het wielrennen opnieuw gaan kunnen genieten van het bekende deuntje 'Ro-da-ni-aaa'. Het horlogemerk heeft nieuwe eigenaars en zij willen opnieuw het wielrennen sponsoren.

De Belgen Patrick Gelder en Jan Ausloos en de Zwitser Christian Frommherz zijn de nieuwe eigenaars van Rodania. Bij Het Nieuwsblad staat te lezen dat ze opnieuw in het wielrennen willen sponsoren. Zo zou het iconische 'Ro-da-ni-aaa' terug naar de koers komen.

"We willen de pilootwagen terugbrengen. Daarnaast is het ook de bedoeling dat het muziekje van Rodania terugkeert. We horen het al twee jaar niet meer, maar zelfs mensen die niet met de koers bezig zijn kennen het liedje. We zouden het terug naar de koers willen brengen in het begin van het wielerseizoen van 2021", aldus Ausloos.