Nairo Quintana aangereden op training, schade zou nog enigszins meevallen

Nairo Quintana heeft meegemaakt wat al te veel fietsers hebben moeten beleven op training: hij is aangereden door een voertuig. De schade zou op het eerste zicht meevallen, al is het wachten op verdere communicatie van zijn ploeg.

Quintana ging een trainingstocht maken op eigen regio, maar die verliep dus niet naar wens. "Nairo Quintana is aangereden door een voertuig op training", meldt Arkéa-Samsic. "We zullen jullie zo vlug mogelijk meer informatie geven over zijn gezondheid."

Op die extra update is het voorlopig nog wachten. De Colombiaanse media volgen het verhaal natuurlijk ook op de voet. Volgens hen zouden er geen ernstige verwondingen bij de klimmer zijn vastgesteld. Het zou dus nog kunnen meevallen.

Nairo Quintana a été percuté par un véhicule a l’entraînement, nous vous donnerons dès que possible de plus amples informations sur son état de santé



Nairo fue atropellado por un coche hoy durante su entrenamiento

Le daremos lo antes posible más información sobre su salud pic.twitter.com/j1NEtC0EVq — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) July 3, 2020

Dat is wel te hopen, want Quintana stond ook op de deelnemerslijst van de virtuele Tour en zou ook binnenkort samen met andere Colombiaanse renners een vlucht nemen naar Europa.