Throwback 2005: Tom Boonen wint tweede etappe Tour de France na indrukwekkende sprint

Op 3 juli 2005 pakte Tom Boonen een indrukwekkende ritzege in de Tour de France. Hij won namelijk de tweede etappe van Challans naar Les Essarts. Hij haalde het van andere grote kanonnen zoals Thor Hushovd en Robbie McEwen.

De tweede etappe in de Tour de France van 2005 was een rit van Challans naar Les Essarts. De etappe was zo'n 182 kilometer lang. Het werd al snel duidelijk dat deze rit op een massasprint ging eindigen.

De ritoverwinning was voor Tom Boonen. Hij was enkele andere grote namen te snel af, want de Noor Thor Hushovd werd tweede en de Australiër Robbie McEwen moest tevreden zijn met de derde plaats. Tom Boonen kreeg na deze ritzege ook de groene trui.