Tim Wellens beseft dat hij veel geluk heeft gehad: "Ben daar een aantal dagen niet goed van geweest"

Tim Wellens is bezig aan zijn voorbereiding voor het nieuwe seizoen, maar het is al niet zonder slag of stoot verlopen. Twee weken geleden kwam hij namelijk zwaar ten val. Hij is er naar eigen zeggen een paar dagen niet goed van geweest.

Wellens was samen met Jasper Stuyven en zijn broer Yannick aan het mountainbiken, maar hij schoof weg en viel zo drie meter naar beneden. "Ik begrijp niet hoe ik er zonder blessures vanaf ben gekomen", aldus Wellens in een interview bij Het Laatste Nieuws. Hij beseft dat hij veel geluk heeft gehad. "Ik ben daar een paar dagen niet goed van geweest. Ik had dood kunnen zijn. Acht keer op de tien breek je daar iets en één keer op de tien ben je dood. Volgens een vriend kom je daar slechts één keer op de honderd weg zonder een blessure", legde de Belg van Lotto-Soudal uit.