🎥 Renner van NTT spurt naar winst in openingsrit virtuele Tour, Van der Poel net niet in top drie

De virtuele Tour is van start gegaan, met klinkende namen als Van der Poel, Van Avermaet, Alaphilippe, Bernal en Froome die meededen aan de eerste rit. De overwinning was echter voor Ryan Gibbons. Die was de snelste in de spurt.

In de eerste etappe moest er 36 kilometer afgelegd worden en kregen de renners een virtueel parcours van en naar Watopia voor de wielen. Er werden ook tussensprints gehouden en bij één van die sprints toonden ploegmaats Gijs Van Hoecke en Greg Van Avermaet zich. Zij zouden aan de meet echter niet in aanmerking komen voor de overwinning. De rit draaide uit op een sprint. Van Avermaet sleepte wel nog een negende plaats uit de brand. Van der Poel eindigde nog iets dichter, op plek vier. Ryan Gibbons van NTT ging wel erg diep en dat leverde hem ook de overwinning op. Pier-André Coté van Rally Cycling en Nick Schultz van Mitchelton-Scott werden tweede en derde. 🏆 1st Stage / 1ère étape :



🥇 @RyanGibbons23

🥈 @PierAndrCt1

🥉 @nick_schultz5 #TDFvirtual #GoZwift pic.twitter.com/48tElxgb93 — Tour de France™ (@LeTour) July 4, 2020 Ook de vrouwen hebben hun openingsetappe al gereden. Bij de dames won April Tacey, ook al na een sprint. De Britse was sneller dan Kristen Faulkner en Chantal Blaak.