Er wordt opnieuw gekoerst in België! Deze vier wedstrijden staan dit weekend op het programma

De wielerfans hebben er ongetwijfeld lang naar uitgekeken, maar vanaf dit weekend is het zo ver. Met vier wedstrijden zal er opnieuw gekoerst worden. Een overzicht van de wedstrijden die dit weekend gereden worden.

De eerste koers zal zaterdag rond 14u starten. Het gaat om de oefenkoers in Wortegem-Petegem. De wedstrijd wordt georganiseerd door de moeder van Tim Merlier en de Belgische kampioen staat dan ook zelf aan de start. Volgens Het Laatste Nieuws is ook Vanmarcke daar van de partij. Een uur later wordt de oefenkoers in Bellegem op gang getrapt. Hier is de grootste naam Jens Keukeleire.

Ook op zondag staan er twee wedstrijden op het programma. Om 13u30 start de GP Vermarc Sport in Wezemaal en hier doet met onder meer John Degenkolb en Fabio Jakobsen heel wat mooi volk aan mee.

Een uur later zullen ze in Outrijve aan een oefenkoers starten. Ook hier zal Sep Vanmarcke aan de start staan en ook Jens Keukeleire rijdt hier zijn tweede wedstrijd dit weekend. Er mogen bij elke wedstrijd 400 toeschouwers aanwezig zijn door de coronamaatregelen.